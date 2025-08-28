Ричмонд
Продажи антивозрастной косметики в России выросли почти на 14%

Эксперты объясняют, что мужчины воспринимают косметику прежде всего как способ защитить кожу от внешних факторов: воздействия бритвы, солнечных лучей или ветра. Однако сама привычка к регулярному уходу постепенно становится нормой.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Женщина в телесной футболке мажет лицо кремом
Источник: Freepik.com

Антивозрастная косметика продолжает укреплять позиции в сегменте ухода за лицом. Согласно исследованию Nielsen, которым поделилось издание «Ъ», с августа 2024 по июль 2025-го продажи таких средств в натуральном выражении увеличились на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года. В денежном эквиваленте рост составил 5,4%.

При этом общий рынок ухода за лицом показал отрицательную динамику: объем розничных продаж в натуральном выражении сократился на 0,3%, а в деньгах вырос лишь на 0,7%. Доля антивозрастных средств в общей структуре денежного оборота сегмента достигла 10,2%, прибавив за год половину процентного пункта.

Особенно заметен рост спроса на отдельные категории. В «Золотом яблоке» сообщили, что продажи кремов за полгода увеличились на 20% в штуках и на 27% — в рублях. В сегменте сывороток динамика составила 21% и 24% соответственно. Продажи лосьонов прибавили 68% в натуральном выражении и 53% — в денежном.

Эмульсии стали лидером. Их продажи более чем удвоились.

Среди новых трендов выделяются необычные ингредиенты. В первом квартале 2025 года покупатели активно интересовались средствами со спикулами — микроиглами из скелетов губок, а также составами с ретинолом, пептидами и ниацинамидом. Эти компоненты стимулируют выработку коллагена и помогают удерживать влагу, что делает их популярными в антивозрастных формулах, поясняют эксперты эстетической медицины.

Рост спроса связан не только с трендами в уходе, но и с изменением демографической ситуации. По сведениям Росстата, в России на начало 2025 года проживали 43,9 миллиона женщин старше 40 лет — на 7,3% больше, чем десять лет назад. При этом численность населения страны в целом сократилась.

Все больше внимания к антивозрастной косметике проявляют мужчины. Если раньше аудитория была преимущественно женской, то за последний год доля мужчин удвоилась. Чаще всего интерес к уходу проявляют россияне старше 55 лет.

В Ozon отметили, что продажи мужской косметики за первое полугодие выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.

Прогнозы для рынка в целом также оптимистичные. По оценкам Infoline, оборот российского сегмента парфюмерии и косметики в 2025 году может достичь 1,3 триллиона рублей. Антивозрастные средства останутся драйвером роста, хотя конкуренция среди брендов в этой нише усиливается.