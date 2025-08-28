Продажи антивозрастной косметики в России выросли почти на 14%

Рост спроса связан не только с трендами в уходе, но и с изменением демографической ситуации. По сведениям Росстата, в России на начало 2025 года проживали 43,9 миллиона женщин старше 40 лет — на 7,3% больше, чем десять лет назад. При этом численность населения страны в целом сократилась.