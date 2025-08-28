Казахстан выходит на новый уровень в борьбе с раком

«Мы делаем все возможное, чтобы онкологическая помощь стала доступной для каждого казахстанца, независимо от его места жительства», — отметили в Министерстве здравоохранения Казахстана. Одним из ключевых достижений в модернизации является открытие 17 экспертных эндоскопических центров на базе региональных онкоцентров, что способствовало увеличению уровня раннего выявления злокачественных новообразований до 31,4% в 2024 году, что на 1,4% больше по сравнению с 2023 годом.