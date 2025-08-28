Красноярцы готовятся к осени: средний бюджет на обновление гардероба составил 12 тысяч рублей

Аналитики платформы Avito провели масштабное исследование потребительских привычек красноярцев при подготовке к осеннему сезону.
Большинство респондентов (93%) обновляют свой гардероб, причем 52% из них покупают новые вещи, чтобы соответствовать осенней погоде, а 35% делают это только при необходимости, если что-то износилось. Наиболее активные покупатели — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых 59% обновляют гардероб каждую осень. В среднем красноярцы планируют потратить на осеннюю одежду и обувь 12 тысяч рублей, при этом мужчины готовы выделить больше средств, чем женщины.
Осенний шопинг: что в списке покупок?
Согласно опросу, более трети красноярцев (37%) собираются приобрести брюки или джинсы, 36% — практичную обувь, а 33% обновят пальто или утепленную куртку. Четверть респондентов (26%) планируют купить легкую верхнюю одежду для начала осени. Каждый пятый (21%) нуждается в обуви «на выход», а 19% респондентов хотят приобрести новые худи или свитшоты. Почти три четверти опрошенных (72%) не собираются тратить деньги на непрактичные вещи. Однако 15% жителей Красноярска хотят купить необычный наряд для особого мероприятия, 13% — эффектную обувь или аксессуары, а 8% интересуются лимитированными коллекциями.
Бюджет на обновление гардероба.
Опрос показал, что средний бюджет красноярцев на новые осенние вещи составляет 12 тысяч рублей. 39% респондентов планируют потратить от 10 до 25 тысяч рублей, 30% рассчитывают уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый пятый (21%) выделил до 5 тысяч рублей на обновления. Интересно, что мужчины чаще заявляют о готовности потратить суммы от 25 до 50 тысяч рублей (9% против 7%).
Скидки и акции: как красноярцы экономят?
28% жителей Красноярска стараются найти варианты со скидкой, а каждый пятый (20%) ждет сезонных акций, таких как «Хватамбы», чтобы приобрести верхнюю одежду по более низким ценам. Женщины более склонны искать возможности для экономии (26% против 20%) и реже покупают вещи «здесь и сейчас» (23% против 31%).
Где предпочитают шопинг красноярцы?
Почти три четверти опрошенных (72%) выбирают покупки на онлайн-площадках. Женщины чаще совершают покупки в интернете (70% против 54%). Наибольшее количество поклонников онлайн-шопинга среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (67%). Также 46% красноярцев обновляют гардероб в торговых центрах, а 28% имеют свои любимые магазины.
Что делать с ненужной одеждой?
Более трети жителей Красноярска (37%) не готовы расстаться с ненужной одеждой и обувью, полагая, что она может пригодиться. Мужчины чаще оставляют ненужные вещи «на всякий случай» (41% против 36%). 27% опрошенных дарят ненужные предметы гардероба близким, 19% продают их онлайн, а 15% отдают на благотворительность. Женщины более активно занимаются перепродажей вещей (14% против 9%). Тренд на переработку одежды пока не получил распространения: ни один из респондентов не заявил о таком намерении.