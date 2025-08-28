Красноярцы готовятся к осени: средний бюджет на обновление гардероба составил 12 тысяч рублей

Большинство респондентов (93%) обновляют свой гардероб, причем 52% из них покупают новые вещи, чтобы соответствовать осенней погоде, а 35% делают это только при необходимости, если что-то износилось. Наиболее активные покупатели — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых 59% обновляют гардероб каждую осень. В среднем красноярцы планируют потратить на осеннюю одежду и обувь 12 тысяч рублей, при этом мужчины готовы выделить больше средств, чем женщины.