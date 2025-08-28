Ричмонд
В Красноярске начали закрывать уличные бассейны

Сезон купания в открытых бассейнах Красноярска подходит к концу из-за похолодания.

Некоторые популярные площадки уже завершили летний сезон. Бассейн в пляжном комплексе «Мираж» закрылся еще 14 августа, следом за ним прекратил работу бассейн в эко-парке «Адмирал».

Также недоступны для купания объекты в парке «Прищепка» и EME.парке, пишет «Город Прима».

Тем не менее, на острове Татышев купальный сезон продлили до 31 августа. Изначально планировалось закрытие в начале недели, но благодаря тёплой погоде было принято решение оставить пляж у Октябрьского моста со спасателями до конца лета.