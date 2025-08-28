В округе Ставрополья Пушкинской картой воспользовались около тысячи человек

«Пушкинская карта дает молодежи возможность просвещаться, изучать историю края, проводить со сверстниками время в культурной среде. Так, например, учащиеся 11 класса школы № 4 летом по Пушкинской карте стали участниками музейного урока “Михайловцы в годы Великой Отечественной войны”. Ребята узнали о событиях того времени на примере Михайловска и его жителей, о партизанском движении и героях, в честь которых названы улицы», — поделилась директор историко-краеведческого музея им. Н. Г. Завгороднего Александра Марченко.