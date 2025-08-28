В округе Ставрополья Пушкинской картой воспользовались около тысячи человек

Около тысячи жителей Шпаковского округа Ставропольского края с начала года воспользовались Пушкинской картой, которая действует по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Как рассказали в администрации округа, в учреждениях культуры провели 77 мероприятий и показали 35 фильмов. Из 975 человек одна половина посетила кинотеатр, а другая — историко-краеведческий музей им. Н. Г. Завгороднего и дома культуры.
«Пушкинская карта дает молодежи возможность просвещаться, изучать историю края, проводить со сверстниками время в культурной среде. Так, например, учащиеся 11 класса школы № 4 летом по Пушкинской карте стали участниками музейного урока “Михайловцы в годы Великой Отечественной войны”. Ребята узнали о событиях того времени на примере Михайловска и его жителей, о партизанском движении и героях, в честь которых названы улицы», — поделилась директор историко-краеведческого музея им. Н. Г. Завгороднего Александра Марченко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.