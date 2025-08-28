В Ростовской области перечислили районы с наибольшей активностью клещей

Напомним, клещи могут быть переносчиками различных инфекций, поэтому всех призывают соблюдать меры профилактики. После отдыха на природе или работы с животными нужно обязательно осматривать себя и свою одежду. Особенно внимательными и осторожными нужно быть пастухам, дояркам и работникам, которые входят на поля. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.