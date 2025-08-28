В Ростовской области перечислили районы с наибольшей активностью клещей

Жители четырех районов и пяти городов Ростовской области чаще всего жаловались на укусы клещей с начала сезона в 2025 году. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.
— Наибольшее количество обратившихся с укусами клещей зарегистрировано в Сальском, Красносулинском, Семикаракорском, Песчанокопском районах, Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах, Таганроге, Новошахтинске, — перечислили в надзорном ведомстве.
При этом в регионе велась активная обработка территорий. В частности, акарицидные мероприятия выполняли в природных биотопах и на территориях детских оздоровительных лагерей.
Напомним, клещи могут быть переносчиками различных инфекций, поэтому всех призывают соблюдать меры профилактики. После отдыха на природе или работы с животными нужно обязательно осматривать себя и свою одежду. Особенно внимательными и осторожными нужно быть пастухам, дояркам и работникам, которые входят на поля. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
