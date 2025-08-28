Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оплату с помощью геолокации запустят в нижегородских автобусах

«Нижегородпассажиравтотранс» запустит оплату проезда при помощи геолокации. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного штаба по развитию нижегородского транспорта "28 августа 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение «Нижегородская область. Транспорт». В нем потребуется разрешить использование местоположения и привязать банковскую карту. В салонах автобусов будет размещен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут оплатить проезд и получить электронный билет. В НПАТ сообщили, что о точных сроках запуска новой системы оплаты сообщат дополнительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее оплату по геолокации запустили в нижегородских электробусах и троллейбусах.