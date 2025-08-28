Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой белорусский продукт возьмет с собой в поездку в Китай, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер поделился, что в свою рабочую поездку в Китай собирается взять с собой несколько мешков картофеля, которые станут подарками мировым лидерам.
Чтобы презентовать белорусскую картошку специально подготовили подарочные мешочки изо льна. А дариться будет белорусский картофель урожая 2025 года, который был выращен на личном подсобном хозяйстве президента Беларуси. Это будет картошка белорусских сортов: «Першацвет», «Бриз», «Гарантия».
Отметили также, что мировым лидерам Лукашенко подарит белорусскую картошку с рапсовым маслом в придачу.
— Приготовлено 10 корзин. Будет передано в ближайшие дни в Китае, — раскрыли в телеграм-канале «Пул Первого».
Заметим, что Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко.
Мы писали, что глава Беларуси выращивает три сорта картошки на своем участке.