Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках

Лукашенко назвал белорусский продукт, который возьмет с собой в Китай в подарок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой белорусский продукт возьмет с собой в поездку в Китай, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер поделился, что в свою рабочую поездку в Китай собирается взять с собой несколько мешков картофеля, которые станут подарками мировым лидерам.

Чтобы презентовать белорусскую картошку специально подготовили подарочные мешочки изо льна. А дариться будет белорусский картофель урожая 2025 года, который был выращен на личном подсобном хозяйстве президента Беларуси. Это будет картошка белорусских сортов: «Першацвет», «Бриз», «Гарантия».

Отметили также, что мировым лидерам Лукашенко подарит белорусскую картошку с рапсовым маслом в придачу.

— Приготовлено 10 корзин. Будет передано в ближайшие дни в Китае, — раскрыли в телеграм-канале «Пул Первого».

Заметим, что Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко.

Мы писали, что глава Беларуси выращивает три сорта картошки на своем участке.

