Власти Новосибирска ввели запрет на дроны с 1 по 15 сентября для безопасности

С 1 по 15 сентября в Новосибирске будет действовать временный запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Такое решение принято в целях усиления антитеррористической защищённости населения в период проведения мероприятий, посвящённых началу нового учебного года и Единому дню голосования.