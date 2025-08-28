Власти Новосибирска ввели запрет на дроны с 1 по 15 сентября для безопасности

С 1 по 15 сентября в Новосибирске будет действовать временный запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Такое решение принято в целях усиления антитеррористической защищённости населения в период проведения мероприятий, посвящённых началу нового учебного года и Единому дню голосования.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, «состоялись заседания антитеррористических комиссий Новосибирской области и города. Глава региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сделали акцент на высокой важности обеспечения мер безопасности в период проведения мероприятий, посвящённых новому учебному году, и Единого дня голосования».
Ограничение распространяется на все виды беспилотных летательных аппаратов, используемых в частных и коммерческих целях. Решение принято в соответствии с федеральным законодательством о противодействии терроризму и направлено на обеспечение безопасности жителей города в период массовых мероприятий.