Власти Новосибирска ввели запрет на дроны с 1 по 15 сентября для безопасности

В Новосибирске вводят временный запрет на полеты дронов в связи с усилением мер безопасности.

С 1 по 15 сентября в Новосибирске будет действовать временный запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Такое решение принято в целях усиления антитеррористической защищённости населения в период проведения мероприятий, посвящённых началу нового учебного года и Единому дню голосования.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, «состоялись заседания антитеррористических комиссий Новосибирской области и города. Глава региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сделали акцент на высокой важности обеспечения мер безопасности в период проведения мероприятий, посвящённых новому учебному году, и Единого дня голосования».

Ограничение распространяется на все виды беспилотных летательных аппаратов, используемых в частных и коммерческих целях. Решение принято в соответствии с федеральным законодательством о противодействии терроризму и направлено на обеспечение безопасности жителей города в период массовых мероприятий.