В Ростове градсовет не принял проект стройки ЖК из-за архитектурного решения

— На градсовете обсуждают также социальные и экономические аспекты строительства новых объектов. Масштабы строительства впечатляют, но нет синхронизации с социальной и инженерной инфраструктурой. Яркий пример — Суворовский микрорайон. Там живут 70 тысяч человек. Мест в школах и детсадах не хватает. Микрополиклиника не справляется с нагрузкой. При этом люди продолжают покупать там квартиры.