В Ростове градсовет не принял проект стройки ЖК из-за архитектурного решения

На въезде в Ростов не разрешили строить жилой комплекс и отправили проект на доработку. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа, рассказав о работе градостроительного совета.
— Градостроительные ошибки остаются с городом надолго. Поэтому первая задача — привлечь к разработке концепции градостроительное сообщество. К обсуждению подключат проектные институты, общественные организации и активных граждан.
Каждый новый проект проходит через обсуждение градостроительного совета, объяснил глава региона.
— Недавно на градсовете отвергли строительство большого ЖК в Аксае, на въезде в Ростов со стороны Москвы. Его сочли слишком похожим на «человейник». Такое впечатление у гостей города недопустимо.
Есть и уже реализуемые проекты со спорными архитектурными решениями. Их остановить нельзя — это нарушит закон, обращает внимание Юрий Слюсарь.
— На градсовете обсуждают также социальные и экономические аспекты строительства новых объектов. Масштабы строительства впечатляют, но нет синхронизации с социальной и инженерной инфраструктурой. Яркий пример — Суворовский микрорайон. Там живут 70 тысяч человек. Мест в школах и детсадах не хватает. Микрополиклиника не справляется с нагрузкой. При этом люди продолжают покупать там квартиры.
Параллельно с решением о вводе соцобъектов, нельзя забывать и о транспортной доступности.
— Для того же Суворовского до конца года планируют открыть улицу Вавилова. В следующем году займемся Орбитальной-2. Это поможет вывести транспорт на Ростовское кольцо. Для расчетов используют цифровые модели.
Кроме того, градсовет должен рассматривать и развитие инженерной инфраструктуры.
— Нельзя подключать десять домов к одной трубе. Это приводит к авариям и потопам, — заключил Юрий Слюсарь.
Власти надеются на участие застройщиков в создании инфраструктуры для своих ЖК.
