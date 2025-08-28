В городе Бабаево Вологодской области отремонтируют Дом детского творчества

Капитальный ремонт Дома детского творчества проведут в городе Бабаево Вологодской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Бабаевского муниципального района.
Площадь здания составляет более 257 кв. м. Специалисты уже обновили кровлю, заменили окна, систему отопления и теперь проводят отделочные работы. Позже планируется привести в порядок фасад, для этого на строительную площадку уже завезли материал.
«После завершения всех работ Дом детского творчества предстанет как яркое воплощение города, центр притяжения для детей. Это не просто здание, а пространство, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, найти вдохновение и отдохнуть», — отметила глава Бабаевского муниципального округа Наталья Миронова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.