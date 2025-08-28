Ричмонд
В Краснодаре перенесли срок сдачи нового аэровокзала

Срок сдачи нового аэровокзала в Краснодаре перенесли на 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре перенесли срок сдачи нового аэровокзального комплекса «Краснодар». Объект планируют ввести в эксплуатацию в третьем-четвертом квартале 2027 года.

Изначально сдать аэровокзал планировали в октябре 2026 года. Но сроки сдвинули в связи с заменой оборудования, которое используют в строительстве. Кроме того, перенос связан с дополнительными ограничениями в крае по защите рынка труда. Об этом во время пресс-тура сообщил председатель совета директоров «Аэротерминал» Александр Шмигельский.

В настоящее время в строительстве задействованы специалисты из России и Белоруссии. При переходе к технологическим системам, которые поставляют из Китая, на объекте будут привлекать иностранцев из дружественных стран, в том числе КНДР и Индии.