В Краснодаре перенесли срок сдачи нового аэровокзала

Изначально сдать аэровокзал планировали в октябре 2026 года. Но сроки сдвинули в связи с заменой оборудования, которое используют в строительстве. Кроме того, перенос связан с дополнительными ограничениями в крае по защите рынка труда. Об этом во время пресс-тура сообщил председатель совета директоров «Аэротерминал» Александр Шмигельский.