В Ростовской области участникам СВО компенсируют расходы на протезирование зубов

В Ростовской области продолжают появляться новые меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на пресс-конференции с представителями СМИ 28 августа.
По данным главы области, теперь власти компенсируют расходы на услуги по протезированию зубов.
— К сожалению, в условиях специальной военной операции стоматологические проблемы возникают быстро. Эта помощь нужна, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
По словам главы области, появилась еще одна мера поддержки — для вдов бойцов. Женщинам компенсируют стоимость обучения водительскому вождению.
Юрий Слюсарь отметил, что всего существует больше ста мер поддержки. Важно организовать порядок их администрирования. Ростовская область стала регионом, где был впервые применен принцип одного окна.
— Приходя в МФЦ, участники специальной военной операции, члены семей с помощью механизма одного окна получают доступ ко всем учреждениям, ко всем ведомствам, которые в этом процессе задействованы.
Глава региона отметил, что сейчас такой проект начали реализовывать в других регионах страны.