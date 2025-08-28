Новосибирские вузы и русские дома расширяют образовательное сотрудничество с Африкой

Масштабы проекта стремительно растут. Если сейчас работают три русских дома (в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее), то в ближайшие месяцы откроются еще четыре — в Гане, Чаде, Мали и ливийском Бенгази. Созданный год назад консорциум российских вузов по работе с Африкой вырос с 19 до 27 участников, и география расширяется каждый месяц.