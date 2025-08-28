Ричмонд
Глава донского региона Слюсарь рассказал о денежной поддержке ФК «Ростов»

Ежегодно клуб получает большой грант от правительства Ростовской области.

Источник: пресс-служба губернатора Ростовской области

Глава донского региона Юрий Слюсарь рассказал о денежной поддержке ФК «Ростов». Ежегодно, по словам врио губернатора, клуб получает большой грант от правительства Ростовской области.

Размер суммы составляет 750 млн рублей. Об этом Юрий Слюсарь рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

Мы гордимся спортом высоких достижений, у нас несколько спортивных команд, мы ежегодно инвестируем в футбольный клуб в виде гранта, футбол — это спортивная витрина Ростова. Если мы хотим, чтобы наш футбольный клуб был представлен в высшем дивизионе, мы будем его поддерживать.

прокомментировал Юрий Слюсарь

Глава региона пожелал победы донским футболистам в Чемпионате России.