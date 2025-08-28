В Иркутской области 1 сентября введут запрет на продажу алкоголя

В Иркутской области 1 сентября с 8 утра до 23 вечера введут запрет на продажу алкоголя. Такое решение принято на основании постановления правительства региона. Однако ограничение не распространяется на места общественного питания, где продают алкоголь.
— Чтобы остановить нелегальную торговлю алкоголем (в том числе пивом и пивными напитками) в День знаний, служба потребительского рынка будет принимать сообщения от жителей, — рассказали КП-Иркутск в правительстве Приангарья.
Данные будут оперативно переданы ответственным службам для принятия необходимых мер. Если в дни запретов продают алкоголь, то за это грозит административное наказание в виде штрафов от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч для юридических.