ГАИ будет изымать некоторые самодельные электровелосипеды

Дорожная милиция решила взяться за тех, кто ставит на велосипеды электродвигатели, мощность которых превышает разрешенный правилами уровень.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Тем, кто ездит на самодельном электровелосипеде, лучше иметь с собой заключений лаборатории о его мощности, заявил начальник главного управления ГАИ МВД Беларусь Виктор Ротченков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Это как рекомендация… В случае, если пользователь понадеялся: “Прокачусь. Может быть, сотрудник Госавтоинспекции не увидит. Но, как всегда, в нужном месте, в нужное время сотрудник остановил для проверки, чтобы понять, что это такое”, — сказал Ротченков.

Когда у инспектора будут сомнения по поводу того, считать ли самостоятельно «электрифицированный» велосипед механическим транспортным средством, он может изъять агрегат как вещественное доказательство и назначить экспертизу.

«Будет начинаться административный процесс, в рамках которого и будет даваться оценка всему этому действию», — пояснил начальник ГАИ.

Ротченков напомнил, что по ПДД номинальная максимальная мощностью двигателя электровелосипеда в режиме длительной нагрузки не должна быть больше 250 Ватт, или же максимальная конструктивная скорость его движения — не более 25 км/ч.

С 1 сентября в Беларуси также однозначно не будут считаться средствами персональной мобильности (СПМ) те устройства, которые могут ехать быстрее 25 км/ч. Если максимальная скорость больше, то можно получить заключение лаборатории, поставить устройство на учет в ГАИ. Фактически бывшее СПМ станет тогда мопедом или мотоциклом.

На нем можно будет ездить только по дорогам, в шлеме и с правами соответствующей категории (А, А1 или АМ). Если же устройство с максимальной скоростью свыше 25 км/ч не будет проверено в лаборатории и зарегистрировано в ГАИ, то на нем можно ездить только по отдаленным грунтовым дорогам. И в этом случае все равно надо иметь водительские права.

Начальник ГАИ добавил, что получить электронным паспорт для регистрации в ГАИ можно в 25 лабораториях в 16 городах страны.