В Грибановском районе Воронежской области отметили День физкультурника

Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, прошли в Грибановском районе Воронежской области 9 августа при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в муниципальном казенном учреждении по обеспечению деятельности органов местного самоуправления района.
Например, в этот день активисты Грибановского центра образования имени Г. Н. Троепольского присоединились к мероприятию «Равняйся на сильных!» и поучаствовали в танцевальном флешмобе. Для учеников школы № 3 провели викторину «Вокруг спорта» и спортивные игры. А ребята из Среднекарачанской школы играли в футбол с родителями.
«Детской радости и радости родителей не было предела. Именно такие мероприятия позволяют детям взглянуть другими глазами на своих пап и мам и испытать гордость за них», — поделилась своим мнением советник директора по воспитанию Среднекарачанской школы Ольга Боярищева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.