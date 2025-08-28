Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грибановском районе Воронежской области отметили День физкультурника

Для гостей праздника организовали танцевальный флешмоб, викторину и спортивные игры.

Источник: Национальные проекты России

Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, прошли в Грибановском районе Воронежской области 9 августа при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в муниципальном казенном учреждении по обеспечению деятельности органов местного самоуправления района.

Например, в этот день активисты Грибановского центра образования имени Г. Н. Троепольского присоединились к мероприятию «Равняйся на сильных!» и поучаствовали в танцевальном флешмобе. Для учеников школы № 3 провели викторину «Вокруг спорта» и спортивные игры. А ребята из Среднекарачанской школы играли в футбол с родителями.

«Детской радости и радости родителей не было предела. Именно такие мероприятия позволяют детям взглянуть другими глазами на своих пап и мам и испытать гордость за них», — поделилась своим мнением советник директора по воспитанию Среднекарачанской школы Ольга Боярищева.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.