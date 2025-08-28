На птицефабрике в Нижегородской области построили бройлерную площадку

Романов также добавил, что компания долго готовилась к такому расширению производства. Этому проекту предшествовал ряд других, без которых было бы невозможно сделать большой шаг в развитии бройлерного птицеводства. Например, на птицефабрике запустили вторую очередь инкубатора, увеличили мощность комбикормового завода и реализовали несколько проектов в убойном цехе.