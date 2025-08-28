«Гадость подсовываете». Лукашенко сказал, какие импортные продукты фастфуда нельзя будет продавать в Mak.by с 1 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой продукт фастфуда нельзя будет продавать в Mak.by с 1 октября, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Во время рабочей поездки на Могилевщину рабочий лидер поинтересовался, есть ли в белорусских торговых сетях картошка. А еще сказал, какие продукты фастфуда не должны продаваться в общепите, если они импортные.
— Чтобы с Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете! — возмутился лидер страны.
Присутствующие чиновники уточнили, что в Mak.by уже с августа — вся картошка — из Толочина.
Таким образом Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.
Мы писали, что глава Беларуси выращивает три сорта картошки на своем участке.