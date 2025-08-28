Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гадость подсовываете». Лукашенко сказал, какие импортные продукты фастфуда нельзя будет продавать в Mak.by с 1 октября

Лукашенко запретил подсовывать белорусам американскую гадость в Mak.by.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой продукт фастфуда нельзя будет продавать в Mak.by с 1 октября, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Во время рабочей поездки на Могилевщину рабочий лидер поинтересовался, есть ли в белорусских торговых сетях картошка. А еще сказал, какие продукты фастфуда не должны продаваться в общепите, если они импортные.

— Чтобы с Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете! — возмутился лидер страны.

Присутствующие чиновники уточнили, что в Mak.by уже с августа — вся картошка — из Толочина.

Таким образом Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.

Мы писали, что глава Беларуси выращивает три сорта картошки на своем участке.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше