В Новосибирске впервые откроется винная ярмарка

Новосибирцы смогут попробовать вина со всей России, встретиться с производителями и принять участие в дегустациях и мастер-классах.
С 2025 года в Новосибирске пройдет первая винная ярмарка, которая познакомит жителей города с разнообразием винных традиций России. Ранее подобные мероприятия проводились в Красногорске, Казани, Воронеже, Сочи, Самаре и других городах, сообщил телеграм-канал Мэрии Новосибирска.
Организатором выступает «Ярмарочный союз» при поддержке Минпромторга, правительства Новосибирской области и мэрии города. Ярмарка предложит формат большой дегустации: гости смогут напрямую общаться с виноделами, участвовать в мастер-классах и винном казино, а также приобрести продукцию, недоступную в торговых сетях.
В этом году будут представлены новые винодельни и обновленные коллекции прежних участников. Особое внимание уделено сочетанию вина с сыром — для этого приглашено фермерское хозяйство из Владимирской области. Вход на мероприятие разрешен только лицам старше 18 лет.