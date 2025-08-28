К реконструкции парка «Дружба» в Ростове привлекут жителей и известных архитекторов

— В обсуждении с жителями с участием главы Ростова Александра Скрябина мы договорились, что новый проект Александр Юрьевич покажет сначала мне, затем мы представим его жителям и соберем поступившие дополнительные предложения. Наверняка, споры будут, ведь у людей разные интересы. Кто-то хочет выгуливать собак, другие кататься на велосипедах. Третьим важно выпить кофе, четвертым посидеть с книгой в тишине. Задача — вернуть исторически сложившиеся локации.