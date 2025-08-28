К реконструкции парка «Дружба» в Ростове привлекут жителей и известных архитекторов

К перепроектированию проекта реконструкции парка «Дружба» в Ростове привлекут общественников. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.
По словам главы региона, проект реконструкции парка отправили на доработку. Юрий Слюсарь лично заинтересован в этом вопросе. Он вырос в Ворошиловском районе и проводил детство в этой зеленой зоне.
— Раньше парк отвечал потребностям людей. Там была тень, прохлада и дорожки для прогулок. При реконструкции, полагаю, нужно было спилить аварийные деревья и посадить новые, обустроить дорожки, продумать инфраструктуру. То же, что делалось с парком, и проектом назвать нельзя, — прокомментировал Юрий Борисович затянувшуюся реконструкцию рекреационной зоны.
Сейчас проект полностью перепроектируют.
— В обсуждении с жителями с участием главы Ростова Александра Скрябина мы договорились, что новый проект Александр Юрьевич покажет сначала мне, затем мы представим его жителям и соберем поступившие дополнительные предложения. Наверняка, споры будут, ведь у людей разные интересы. Кто-то хочет выгуливать собак, другие кататься на велосипедах. Третьим важно выпить кофе, четвертым посидеть с книгой в тишине. Задача — вернуть исторически сложившиеся локации.
Уделят внимание и части парка через реку Темерник, там сейчас находится штаб-квартира Сбера. По словам Юрия Слюсаря, председатель правления банка Герман Греф согласился помочь с благоустройством этой территории.
— Общественников обязательно привлекут к обсуждению. В Ростове много талантливых архитекторов. Их мнение особенно важно, и на любом градсовете сначала решают, как проект впишется в историческое пространство. А потом уже обсуждают экономическую составляющую.
