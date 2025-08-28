Создан солнечный опреснитель воды на базе графена и хлопка

Год назад российские ученые выяснили, что на подобную роль хорошо подходят так называемые графеновые наножидкости, представляющие собой смесь из воды и хлопьев графена. Подобные субстанции в теории должны хорошо поглощать солнечный свет и преобразовать его в тепло, что можно использовать для запасания энергии и испарения влаги. Опираясь на результаты этих опытов, исследователи разработали опреснитель на базе графеновых хлопьев, помещенных внутрь нетканого хлопкового материала и запечатанных внутри специальной гидрогелевой матрицы.