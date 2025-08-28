Ричмонд
В деревне Укарлино в Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В нем есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и другие помещения.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в деревне Укарлино в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Медицинскую помощь там будут получать жители деревень Укарлино, Чурашево и села Урман.

«Я очень рада, что жители смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь в новом помещении недалеко от дома», — отметила фельдшер Гульнара Аминова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.