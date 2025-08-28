В городе Вышний Волочек в Тверской области открылся музей «Игрушкин дом». Создание новых мест притяжения отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
В экспозиции представлены глиняные игрушки, свистульки, деревянные «панки», берестяные шаркунки и народные куклы из более чем 25 регионов России. Концепция музея построена по принципу алфавита — от Архангельской до Ярославской области.
Помимо просмотра выставки, там можно посетить мастер-классы и создать собственный сувенир. Взрослый входной билет стоит 200 рублей, детский — 150. Узнать подробнее о музее можно на его официальной странице во «ВКонтакте».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.