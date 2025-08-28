Задерживают капремонт: 24 омские школы не откроются к 1 сентября

Капитальный ремонт не успели завершить к 1 сентября в 24 школах Омской области из 30, заявленных на финансирование по нацпроекту. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Степанова на пресс-конференции 28 августа.
Основные проблемы возникли с объектами, которые находятся в двухгодичном ремонтном цикле и были выбраны еще в 2023-м. Две ключевые причины задержек — несовершенства в проектной документации и увеличение объема работ, выявленных в процессе демонтажа.
Возникли и сложности с подрядчиками — с некоторыми пришлось расторгать контракты, затем заключать новые, что значительно замедлило темпы восстановления зданий.
Ольга Степанова уточнила, что в части школ учебный процесс все же начнется в этом году. Сроки завершения ремонта по отдельным объектам назначены на 1 октября, 1 ноября и до декабря 2025 года.
