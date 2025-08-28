В Казани открыли отреставрированный памятник Владимиру Ленину

История памятника началась с того, что ранее он располагался у Дома культуры строителей и находился под угрозой сноса из-за планируемого нового строительства. Инициатором сохранения исторического объекта выступил руководитель охранной организации «Застава» Сергей Толстых. По его словам, решение о реконструкции было принято исключительно из уважения к истории, без какой-либо идеализации.