В Казани открыли отреставрированный памятник Владимиру Ленину

История памятника началась с того, что ранее он располагался у Дома культуры строителей и находился под угрозой сноса из-за планируемого нового строительства. Инициатором сохранения исторического объекта выступил руководитель охранной организации «Застава» Сергей Толстых. По его словам, решение о реконструкции было принято исключительно из уважения к истории, без какой-либо идеализации.
Торжественное мероприятие посетили депутат Госдумы Артем Прокофьев и представители ветеранских организаций. Парламентарий подчеркнул важность сохранения исторических памятников как части воспитательного процесса для молодого поколения.
Кульминацией события стало возложение цветов ветеранами к обновленному монументу. В рамках церемонии юнармейцам были вручены школьные принадлежности, что придало событию особую значимость и символичность.