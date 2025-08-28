В перинатальный центр Карачаево-Черкесии поступило новое оборудование

Республиканский перинатальный центр Карачаево-Черкесии получил новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в минздраве региона.
В учреждение поступили открытые реанимационные системы, которые предназначены для оказания неотложной помощи новорожденным. Благодаря этим аппаратам врачи могут оперативно помочь ребенку при асфиксии или гипоксии.
Кроме того, центр получил шприцевые насосы. Они используются для точного дозирования лекарственных препаратов. Это особенно важно в педиатрии, где дозы лекарств часто зависят от веса ребенка.
Еще в числе нового оборудования — прикроватные мониторы, которые позволяют медицинским работникам постоянно контролировать жизненно важные показатели пациентов, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.