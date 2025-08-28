В Волгоградской области изменился порядок регистрационного учета граждан

Так, согласно нововведениям, теперь в Волгоградской области подать заявление о регистрации по месту пребывания и по месту жительства сможет не только сам гражданин, но также и его уполномоченный представитель, сообщает ГУ МВД по региону.
При этом у представителя должна быть нотариально заверенная доверенность, которая предусматривает его право на подписание и подачу заявление, подачу и получение документов для регистрации граждан РФ по месту жительства или по месту пребывания.
Главное условие — наличие у представителя оригиналов доверенности и паспорта гражданина РФ лица, в отношении которого будет осуществляться регистрационный учет. В него будет проставлена отметка о регистрации, либо о снятии с регистрационного учета.