Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области изменился порядок регистрационного учета граждан

С июня 2024 года заявление на регистрационные процедуры можно подать по доверенности.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Так, согласно нововведениям, теперь в Волгоградской области подать заявление о регистрации по месту пребывания и по месту жительства сможет не только сам гражданин, но также и его уполномоченный представитель, сообщает ГУ МВД по региону.

При этом у представителя должна быть нотариально заверенная доверенность, которая предусматривает его право на подписание и подачу заявление, подачу и получение документов для регистрации граждан РФ по месту жительства или по месту пребывания.

Главное условие — наличие у представителя оригиналов доверенности и паспорта гражданина РФ лица, в отношении которого будет осуществляться регистрационный учет. В него будет проставлена отметка о регистрации, либо о снятии с регистрационного учета.