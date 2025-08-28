Хотел откупиться за пьяную езду: ишимбаец получил срок за попытку дать взятку гаишникам

В Башкирии Ишимбайский городской суд вынес приговор мужчине, его признали виновным в попытке дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитет республики.
По данным ведомств, что в минувшем апреле напротив здания местной администрации дорожные полицейские остановили автомобиль Lada Granta. За рулем был ранее судимый мужчина, у которого в ходе проверки документов инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения.
Желая избежать ответственности, мужчина предложил сотрудникам ДПС взятку в 15 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, злоумышленник продолжал настаивать на своем предложении.
Полицейские отказались от взятки и сообщили обо всем руководству и в СК. Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание два года колонии общего режима.
