Все школы Калининградской области готовы к новому учебному году

Все 476 учебных учреждений области успешно прошли проверку и получили разрешение на работу.
В новом учебном году за парты сядут 129 тысяч школьников. Для их комфортного обучения власти региона выделили более миллиарда рублей на подготовку образовательных учреждений.
Значительная часть средств пошла на закупку учебных материалов. На 302 миллиона рублей приобретено 600 тысяч учебников, благодаря чему все школы региона полностью укомплектованы необходимой литературой.
Финансирование также направлено на ремонт помещений, обновление оборудования и закупку новой мебели.