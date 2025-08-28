В Омской области из-за инсектицидов случился массовый мор пчел

Алтайский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» обнародовал результаты экспертизы о причинах массового мора пчел в Москаленском районе Омской области. С заявлением о ее проведении в организацию обратились местные пчеловоды.
Как выяснили эксперты, причиной гибели пчел стал целый коктейль из инсектицидов и других опасных веществ. На анализ был сдан и рапс, откуда собирали нектар пчелы.
Результаты исследования выявили, что рапс был загрязнен сразу несколькими видами опасных веществ: лорпирифос-этилом, тау-флувалинатом, фипронилом и его производным фипронил-сульфоном. Эти же вещества, за исключением одного элемента, были обнаружены в телах пчел.
Вещества используются для борьбы с клещами, клопами, колорадскими жуками, тлями и другими насекомыми-вредителями. Фипронил на рапсовых полях использовать запрещено.
Теперь пчеловоды вполне могут требовать компенсацию с организации, на чьих полях стояли ульи — по закону сельхозпроизводители обязаны уведомлять о грядущей обработке полей не менее чем за десять дней до ее проведения.