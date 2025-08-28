Нижегородцам разъяснили схему движения трамваев маршрута № 27

Выпуск пяти трамваев будут обеспечен на маршруте № 27 в течение дня с интервалом до пятнадцати минут в Нижнем Новгороде с 1 сентября. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальной сети.
Основной пассажиропоток на данном маршруте формируется от Московского вокзала до площади Лядова.
«Пассажиропоток на маршруте № 18 является одним из самых низких среди всех трамвайных маршрутов города. За вчерашний день на маршруте было перевезено всего 1998 пассажиров (смежный маршрут № 5 за тот же период перевез 6862 человек)», — уточняется в сообщении.
Кроме того, в сентябре планируется открытие движения трамвайного маршрута № 2 — от Черного Пруда до улицы Маслякова.
«Учитывая все перечисленные факторы, в том числе дефицит водительского состава, который не позволяет весь день по всем маршрутам держать полный выпуск, организация конечной остановки трамвая № 27 на площади Лядова (улица Кулибина) является оптимальным решением», — рассказали в ЦРТС.
Для удобства пассажиров на улице Пушкина будет введена дополнительная остановка, чтобы пересадка из одного трамвая в другой была организована в одном и том же месте.
Расписание между 27 и 18 маршрутами будет синхронизировано. Пассажиры трамваев № 27 смогут комфортно пересесть по пути в № 5, № 2, № 21.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что проезд транспорта ограничат из-за ремонтных работ на входе № 6 на станцию метро «Заречная».