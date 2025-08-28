В удмуртском селе Шаркан благоустроили территорию детской школы искусств

Территорию у детской школы искусств благоустроили в селе Шаркан в Республике Удмуртии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Шарканского района.
Специалисты провели планировку пространства, а затем высадили растения и смонтировали подпорную стенку. В следующем году там планируется установить арт-объекты, создать новые пешеходные дорожки и зоны отдыха.
«Реализация проекта благоустройства территории способствует развитию культурной инфраструктуры района. Обновление создает благоприятные условия для творческого развития подрастающего поколения и улучшает качество городской среды», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.