Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде начнутся 2 сентября

Шалабаев отметил, что, несмотря на благоприятный долгосрочный прогноз синоптиков, городские власти учитывают переменчивость погоды и намерены быть готовыми к подаче тепла в любой момент. Так, запуск отопления возможен даже при температуре выше традиционного норматива. При принятии решения о начале отопительного сезона будут учитываться не только объективные показатели, но и субъективные ощущения горожан. Добавим также, что пробные топки в Кстове пройдут синхронно с Нижним Новгородом.