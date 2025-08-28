Юрий Слюсарь: модернизация электросетей Ростовской области требует 20 млрд рублей

— Этим летом область достигла исторического максимума потребления электроэнергии. Показатель составил 3515 МВт. Несмотря на это, веерных отключений удалось избежать. Аварийность снизилась на 25%. Но проблем еще много. В июле многие жители сидели без света. Некоторые оставались без воды, потому что насосы не имеют резервного источника питания, — прокомментировал Юрий Борисович.