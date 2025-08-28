Юрий Слюсарь: модернизация электросетей Ростовской области требует 20 млрд рублей

Ростовская область планирует получить 20 млрд рублей на модернизацию электросетей. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.
По словам главы региона, программа модернизации рассчитана на четыре года. Она затронет и города, и сельские территории.
— Этим летом область достигла исторического максимума потребления электроэнергии. Показатель составил 3515 МВт. Несмотря на это, веерных отключений удалось избежать. Аварийность снизилась на 25%. Но проблем еще много. В июле многие жители сидели без света. Некоторые оставались без воды, потому что насосы не имеют резервного источника питания, — прокомментировал Юрий Борисович.
Программа модернизации рассчитана до 2029 года. Ее стоимость превышает 20 миллиардов рублей. В ее рамках планируется заменить более 300 километров сетей. Также реконструируют восемь ключевых объектов.
Для этого необходимо закупить более 320 единиц спецтехники, из которых уже приобретены 30. Также требуется создание 15 новых мобильных аварийных бригад.
— Пока президент не подтвердил полное финансирование. Но первые 500 миллионов рублей уже выделены. Эти средства пошли на покупку техники.
