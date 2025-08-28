Ричмонд
Песню Шамана будут изучать на уроках музыки в новосибирских школах

В списке есть песни и других современных артистов.

Песню Ярослава Дронова (творческий псевдоним SHAMAN) «Моя Россия» включили в список композиций для изучения на уроках музыки в российских школах. В том числе и новосибирских.

Список песен, в который вошло 37 произведений опубликовали на сайте минпросвещения РФ 28 августа. В нем также значатся песни Дениса Майданова («Россия» и «Флаг моего государства»), Олега Газманова («Вперед, Россия», «Офицеры» и «Бессмертный полк»), Сергея Трофимова («Родина») и другие.

В министерстве пояснили, что песни рекомендованы школам для изучения в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся. Но учебные заведения самостоятельно решают использовать их в учебном процессе или нет.