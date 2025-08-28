Песню Шамана будут изучать на уроках музыки в новосибирских школах

Список песен, в который вошло 37 произведений опубликовали на сайте минпросвещения РФ 28 августа. В нем также значатся песни Дениса Майданова («Россия» и «Флаг моего государства»), Олега Газманова («Вперед, Россия», «Офицеры» и «Бессмертный полк»), Сергея Трофимова («Родина») и другие.