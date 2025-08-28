В «Сириусе» построят научно-технологический кампус

В ходе реализации проекта по созданию кампуса планируется реконструировать существующие корпуса апартаментного комплекса «Сигма Сириус» и построить жилой квартал с научно-образовательной и городской средой. На его территории разместят жилые корпуса для студентов, сотрудников университета и резидентов Инновационного научно-технологического центра. Там же будут находиться учебный корпус и вторая очередь лабораторного комплекса Университета «Сириус».