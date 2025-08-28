Ричмонд
В «Сириусе» построят научно-технологический кампус

На территории разместят жилые корпуса для студентов и сотрудников.

Научно-технологический кампус для студентов агрокластера построят на федеральной территории «Сириус». Подготовка кадров для агропромышленного комплекса — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В ходе реализации проекта по созданию кампуса планируется реконструировать существующие корпуса апартаментного комплекса «Сигма Сириус» и построить жилой квартал с научно-образовательной и городской средой. На его территории разместят жилые корпуса для студентов, сотрудников университета и резидентов Инновационного научно-технологического центра. Там же будут находиться учебный корпус и вторая очередь лабораторного комплекса Университета «Сириус».

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.