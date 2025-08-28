В Калининграде закрылось консульство Польши

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД РФ подчеркнули, что такой шаг власти предприняли в связи с «необоснованными и враждебными действиями польской стороны» — закрытым консульством РФ в Кракове.