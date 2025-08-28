Умер экс-командир «Альфы» Валерий Канакин, освобождавший заложников в Беслане

«Террористы в Беслане забрасывали нас гранатами и поливали огнем. Первый раненый — Виталий Степин. Ему разворотило ногу. Маляров вытащил Степина из-под огня, оказал первую помощь. А потом в числе первых вошел в помещение. Начали освобождать школу, и заложники буквально хлынули на нас. Вскоре стали подтягиваться соседния группы, теснить боевиков. При входе уничтожили трех бандитов, среди них — “шахидка”. Не успела взорваться, или духу не хватило, не знаю. Мы закончили освобождать основную часть здания и вышли в крыло. Встретили там сильное сопротивление террористов. Человека два-три вели интенсивный огонь. Вячеслав Маляров подполз, ответил огнем, и в это время его сразила пуля», — поделился он.