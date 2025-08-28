Масштабный проект благоустройства охватил три ключевые территории Новочеркасска

В сердце донского казачества — Новочеркасске — реализуется масштабная программа по преобразованию общественных пространств. Благодаря партнерству городской администрации и Новочеркасского электровозостроительного завода, ведутся работы сразу на трех значимых объектах: в микрорайоне Молодежном, на территории Парка электровозостроителей и у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора.