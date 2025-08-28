Масштабный проект благоустройства охватил три ключевые территории Новочеркасска

В сердце донского казачества — Новочеркасске — реализуется масштабная программа по преобразованию общественных пространств. Благодаря партнерству городской администрации и Новочеркасского электровозостроительного завода, ведутся работы сразу на трех значимых объектах: в микрорайоне Молодежном, на территории Парка электровозостроителей и у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора.
— Благодаря системной работе мы выстраиваем конструктивный диалог с городской администрацией, что позволяет эффективно решать важные задачи развития территории и повышать качество жизни людей, — отметил генеральный директор НЭВЗ Евгений Гридасов.
Наиболее масштабные преобразования развернулись в микрорайоне Молодежном. Подрядчики уже выполнили планировку территории, геодезическую съемку и демонтаж старого покрытия. Теперь занимаются укладкой нового покрытия пешеходных зон и игровых площадок, устанавливают системы освещения и видеонаблюдения.
Парк электровозостроителей, любимое место отдыха горожан, также приобретает новый облик. После ремонта сцены специалисты приступили к монтажу электроснабжения для нового оборудования.
— Уже приобретено оборудование для кинотеатра под открытым небом. Надеюсь, семейное посещение киносеансов станет доброй традицией, — поделилась планами директор по внешним связям Ирина Бартенева.
Особое внимание уделяется главному духовному символу города — Патриаршему Вознесенскому собору.
— Купола подсветят прожекторами янтарного цвета, что позволит создать образ пламени горящей свечи — символа молитвы и милосердия, — пояснил Евгений Гридасов. — Замена устаревших светильников на современные светодиодные решения подчеркнет архитектурное величие храма.
Как отмечают участники, проект демонстрирует успешный пример государственно-частного партнерства, направленного на создание комфортной городской среды и сохранение культурного наследия донского края.