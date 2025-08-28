Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске и районе полицейские проводят операцию «Встречная полоса»

За выезд на «встречку» грозит штраф или лишение прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске и районе полицейские проводят операцию «Встречная полоса». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые выезжают на встречную полосу. За это нарушение предусмотрен штраф в 7500 рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в ОГАИ МУ МВД России «Братское».

— За первые семь месяцев 2025 года в городе и районе произошло шесть аварий из-за выезда на встречную полосу, в которых погибли четыре человека и семь получили травмы, — уточнили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция напоминает: выезд на встречную полосу — это один из самых рискованных маневров, который приводит к смертельным исходам.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске двое подростков попали в аварию на отцовском мотоцикле.