В Братске и районе полицейские проводят операцию «Встречная полоса». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые выезжают на встречную полосу. За это нарушение предусмотрен штраф в 7500 рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в ОГАИ МУ МВД России «Братское».