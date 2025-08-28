В Братске и районе полицейские проводят операцию «Встречная полоса». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые выезжают на встречную полосу. За это нарушение предусмотрен штраф в 7500 рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в ОГАИ МУ МВД России «Братское».
— За первые семь месяцев 2025 года в городе и районе произошло шесть аварий из-за выезда на встречную полосу, в которых погибли четыре человека и семь получили травмы, — уточнили в пресс-службе полиции.
Госавтоинспекция напоминает: выезд на встречную полосу — это один из самых рискованных маневров, который приводит к смертельным исходам.
