Штрафы до 250 тыс. рублей введут в Ростовской области за листья и ветки в мусоре

С 1 сентября на Дону введут штрафы за выбрасывание веток и листвы в мусорные баки.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года в Ростовской области, как и по всей стране, вступят в силу новые правила обращения с ТКО. В том числе, начнут действовать особые требования к утилизации веток, листвы и других растительных отходов, напоминают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По новым правилам, ветки и листву нельзя будет выбрасывать в обычные контейнеры. Требование касается жителей многоквартирных домов, владельцев частных домов и предприятий.

Власти отмечают, захламление контейнерных площадок портит вид города и повышает риск возгораний. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для граждан они составят до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей (ст. 8.2 КоАП РФ).

Выводить подобный мусор нужно в специальные пункты приема. Также можно заключить отдельный договор со специализированной компанией или с региональным оператором.

— Соблюдение новых правил — вклад каждого в поддержание чистоты, порядка и безопасности в регионе, — подчеркивают донские власти.

Напомним, ранее в Ростовской области опровергли слухи о новых нормах ПДД.

