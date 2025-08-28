Штрафы до 250 тыс. рублей введут в Ростовской области за листья и ветки в мусоре

С 1 сентября 2025 года в Ростовской области, как и по всей стране, вступят в силу новые правила обращения с ТКО. В том числе, начнут действовать особые требования к утилизации веток, листвы и других растительных отходов, напоминают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.