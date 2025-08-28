Еще одно предприятие Татарстана повысит эффективность своей работы

Производитель энергосберегающего оборудования «Завод РУ-ДРАЙВ» из Татарстана стал участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий республики.
В ближайшие полгода на предприятии планируют оптимизировать процессы сборки блочно-модульных зданий и улучшить их качество. В этом сотрудникам помогут эксперты регионального центра компетенций. Они проанализируют все производство завода, выберут эталонный участок и внедрят улучшения.
Реализация проекта начнется с обучения рабочей группы основам бережливого производства. Для этого сотрудники предприятия посетят «Фабрику процессов» в технопарке «Идея».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.