Еще одно предприятие Татарстана повысит эффективность своей работы

В ближайшие полгода на предприятии планируют оптимизировать процессы сборки блочно-модульных зданий и улучшить их качество. В этом сотрудникам помогут эксперты регионального центра компетенций. Они проанализируют все производство завода, выберут эталонный участок и внедрят улучшения.