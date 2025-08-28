Двухэтажный «Буревестник» запустят между Нижним Новгородом и Москвой — фото

Макет салона представили 28 августа в Санкт-Петербурге. Сиденья выполнены в серых, бежевых и светло-зеленых тонах. Вагоны оснастят кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и разъемами USB и Type-C. В составе будет до 15 двухэтажных вагонов. В ФПК уточнили, что в вагонах с улучшенной компоновкой предусмотрено больше свободного пространства, дополнительные подушки в изголовье, а также отдельное купе со спальным местом. По информации ТАСС, запуск намечен на 3 декабря, время в пути составит 4 часа 25 минут.