Разработан материал по лечению кариеса в боевых условиях

«Изобретение относится к медицине, конкретно к терапевтической стоматологии и предназначено для оказания доврачебной медицинской помощи при кариесе зубов, в том числе осложненном пульпитом, преимущественно в полевых условиях при невозможности оказания полноценной стоматологической помощи», — говорится в патенте.