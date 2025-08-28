Человек с автоматом проник в лицей: в Казани прошли учения перед началом учебного года

В сегодняшнем сценарии человек с рюкзаком попытался проникнуть на территорию лицея — он должен был пройти через калитку, затем через пост охраны. Поняв, что двери заблокированы, перелез через забор. Здесь он достал из рюкзака автомат и поспешил ко входу в лицей. Двери и здесь были закрыты. Тогда он оставил свой рюкзак на дверной ручке и как только собрался уходить, на место подоспел экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Охранник, увидев, что на территории школы находится человек с оружием, сразу нажал тревожную кнопку и на место в считанные секунды приехали спецслужбы.