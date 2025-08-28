Ричмонд
В Клепиковском районе Рязанской области отремонтируют мост через реку Пра

Во время работ планируется заменить в том числе опоры и пролетные строения.

Капитальный ремонт моста через реку Пра в Клепиковском районе Рязанской области проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Сооружение находится на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Мост имеет важное значение для транспортного сообщения региона. Он расположен в деревне Тюрвищи и ведет к границе с Московской областью.

Во время работ планируется заменить в том числе опоры и пролетные строения. Специалисты уже приступили к демонтажу перильных ограждений, разбору бетонного тротуара и снятию выравнивающего слоя асфальта. Завершить ремонт должны осенью следующего года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.