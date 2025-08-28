Ричмонд
В Перми обеспечили безопасность детской площадки

По обращению жителя Перми прокуратура Пермского края проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности спортивно-игровой инфраструктуры.

Установлено, что детские и спортивные площадки в одном из городских скверов не соответствовали требованиям действующего законодательства. Например, на некоторых частях оборудования были острые углы, не были установлены информационные таблички, содержащие правила и возрастные требования при использовании элементов детской площадки, на игровых комплексах отсутствовали болтовые соединения и др.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура края внесла представление в адрес начальника городского департамента дорог и благоустройства. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен. Нарушения устранили, детская площадка теперь в нормативном состоянии.