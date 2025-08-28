В Перми обеспечили безопасность детской площадки

Установлено, что детские и спортивные площадки в одном из городских скверов не соответствовали требованиям действующего законодательства. Например, на некоторых частях оборудования были острые углы, не были установлены информационные таблички, содержащие правила и возрастные требования при использовании элементов детской площадки, на игровых комплексах отсутствовали болтовые соединения и др.