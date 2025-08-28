Полковник Ходаренок: FPV-дрон с ядерным зарядом можно использовать для диверсий

Для ясности необходимо сразу обозначить рамки, о каких дронах и ядерных зарядах может идти речь. Квадрокоптеры, как и другие беспилотники, могут быть любыми, в том числе размером с самолет. В этом случае они мало отличаются от обычных тактических ракет, на которых ядерные боеголовки размещаются с 1950-х годов, и никакой интриги в этом нет. Однако революцию на поле боя произвели не они, а маленькие дроны, которые можно унести в руках. На них разместить заряды сложнее, поскольку атомная бомба не может весить меньше 10 кг, — иначе не наберется критическая масса плутония, но и плутоний не взорвется без дополнительных устройств.